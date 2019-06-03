З’явився текст президентського законопроекту, який унормовує голосування військових

Законопроект був внесений до Верховної Ради ще 31 травня, сьогодні він направлений на розгляд профільного комітету – з питань національної безпеки і оборони.

У проекті закону, зокрема, пропонується закріпити у Законі України "Про вибори народних депутатів України" положень щодо можливості утворення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.

Такі спеціальні виборчі дільниці, як і інші спеціальні виборчі дільниці, утворюватимуться у разі необхідності Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня голосування, за поданням Міністерства оборони України, внесеним не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування.

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Крім того законопроектом передбачається, що виборець, який включений до списку виборців на утвореній у винятковому випадку Центральною виборчою комісією спеціальній виборчій дільниці у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, яка знаходиться поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі.

Нагадаємо, цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.



