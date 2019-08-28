Появилось видео с места взрыва в многоэтажке в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Спасатели опубликовали видео с места взрыва в четырехэтажном жилом доме, где после этого произошел обвал подъезда, в Дрогобыче Львовской области, сообщает УНН.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.