З'явилося відео з місця вибуху у багатоповерхівці в Дрогобичі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Рятувальники опублікували відео з місця вибуху у чотириповерховому житловому будинку, де після цього стався обвал під'їзду, у Дрогобичі Львівської області, повідомляє УНН.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.