Появилось видео драки активистов и силовиков в Киеве на улице Грушевского

КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Киеве представители "Организации украинских националистов", "Правого сектора" и "Белого молота", которые в столице устроили марш в память о событиях Революции достоинства, устроили схватку с сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас в сети появилось видео инцидента, передает УНН.