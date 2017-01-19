З'явилося відео бійки активістів і силовиків в Києві на вулиці Грушевського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні, у Києві представники “Організації українських націоналістів”, “Правого сектора” і “Білого молота”, які у столиці влаштували марш у пам’ять про події Революції гідності, влаштували сутичку зі співробітниками правоохоронних органів. Наразі в мережі появилося відео інциденту, передає УНН.
Зазначимо, що сутичка правих радикалів з силовиками Києва відбулася на тому ж місці, що й 3 роки тому.