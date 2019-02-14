Появилось видео задержания гражданина Украины в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В сети появилась видеозапись задержания одного из правозащитников, гражданина Украины Валерия Явтушенко в Астане. Видео разместил адвокат Республиканской коллегии адвокатов Толеген Шайков на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Из машины адвоката, сотрудники пллиции забрали наблюдателя международной организации, гражданина Украины. Это в Астане", - написал адвокат под видео.
Как сообщал УНН, сегодня в столице республики Казахстан група людей, представившихся миграционной полицией, задержала двоих граждан Украины, работников официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.
Позже консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко.
Местонахождения Людмилы Волошиной остается неизвестным.