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8 марта, 10:25 • 57406 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126021 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127099 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117698 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Консул Украины узнал местонахождение одного из пропавших в Казахстане правозащитников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко, работника официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani, который сегодня был задержан в Астане. Местонахождении другой правозащитницы, Людмилы Волошиной, остается неизвестным. Об этом сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко в Facebook, передает УНН.

"Консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко и выехал на место. Место нахождения Людмилы Волошиной остается неизвестным", - написала она.

Напомним, 14 февраля Панченко заявила об исчезновении в Казахстане украинской правозащитницы Людмилы Волошиной.

"Несколько человек ворвались к ней в номер отеля и забрали Людмилу Волошину в неизвестном направлении. Также у нее вырвали из рук телефон. Сейчас связь с наблюдательницы потеряно", - сообщила Панченко.

При этом правозащитница отметила, что "только в Астане задержали второго наблюдателя правозащитной миссии".

"Валерий Явтушенко (Valerii Iavtushenko) вместе с адвокатом ехали в консульство Украины. По дороге их задержала полиция. Связь с обеими прервалась", - сообщила она.

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