Консул Украины узнал местонахождение одного из пропавших в Казахстане правозащитников

"Консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко и выехал на место. Место нахождения Людмилы Волошиной остается неизвестным", - написала она.



Напомним, 14 февраля Панченко заявила об исчезновении в Казахстане украинской правозащитницы Людмилы Волошиной.



"Несколько человек ворвались к ней в номер отеля и забрали Людмилу Волошину в неизвестном направлении. Также у нее вырвали из рук телефон. Сейчас связь с наблюдательницы потеряно", - сообщила Панченко.



При этом правозащитница отметила, что "только в Астане задержали второго наблюдателя правозащитной миссии".



"Валерий Явтушенко (Valerii Iavtushenko) вместе с адвокатом ехали в консульство Украины. По дороге их задержала полиция. Связь с обеими прервалась", - сообщила она.



