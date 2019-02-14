Консул Украины узнал местонахождение одного из пропавших в Казахстане правозащитников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко, работника официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani, который сегодня был задержан в Астане. Местонахождении другой правозащитницы, Людмилы Волошиной, остается неизвестным. Об этом сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко в Facebook, передает УНН.
"Консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерия Явтушенко и выехал на место. Место нахождения Людмилы Волошиной остается неизвестным", - написала она.
Напомним, 14 февраля Панченко заявила об исчезновении в Казахстане украинской правозащитницы Людмилы Волошиной.
"Несколько человек ворвались к ней в номер отеля и забрали Людмилу Волошину в неизвестном направлении. Также у нее вырвали из рук телефон. Сейчас связь с наблюдательницы потеряно", - сообщила Панченко.
При этом правозащитница отметила, что "только в Астане задержали второго наблюдателя правозащитной миссии".
"Валерий Явтушенко (Valerii Iavtushenko) вместе с адвокатом ехали в консульство Украины. По дороге их задержала полиция. Связь с обеими прервалась", - сообщила она.