Консул України дізнався місце знаходження одного зі зниклих в Казахстані правозахисників

"Консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місце знаходження Валерія Явтушенка і виїхав на місце. Місце знаходження Людмили Волошиної залишається невідомим", - написала вона.



Нагадаємо, 14 лютого Панченко заявила про зникнення у Казахстані української правозахисниці Людмили Волошиної.



"Декілька чоловік увірвались до неї в номер готелю і забрали Людмилу Волошину в невідомому напрямку. Також у неї вирвали з рук телефон. Наразі зв'язок зі спостерігачкою втрачено", - повідомила Панченко.



При цьому правозахисниця зазначила, що "щойно в Астані затримали другого спостерігача правозахисної місії".



"Валерій Явтушенко (Valerii Iavtushenko) разом з адвокатом їхали у консульство України. По дорозі їх затримала поліція. Зв'язок з обома перервався", - повідомила вона.



