Консул України дізнався місце знаходження одного зі зниклих в Казахстані правозахисників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місце знаходження Валерія Явтушенка, працівника офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani, якого сьогодні було затримано в Астані. Місцезнаходженні іншої правозахисниці, Людмили Волошиної, залишається невідомим. Про це повідомила правозахисниця, волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко у Facebook, передає УНН.
"Консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місце знаходження Валерія Явтушенка і виїхав на місце. Місце знаходження Людмили Волошиної залишається невідомим", - написала вона.
Нагадаємо, 14 лютого Панченко заявила про зникнення у Казахстані української правозахисниці Людмили Волошиної.
"Декілька чоловік увірвались до неї в номер готелю і забрали Людмилу Волошину в невідомому напрямку. Також у неї вирвали з рук телефон. Наразі зв'язок зі спостерігачкою втрачено", - повідомила Панченко.
При цьому правозахисниця зазначила, що "щойно в Астані затримали другого спостерігача правозахисної місії".
"Валерій Явтушенко (Valerii Iavtushenko) разом з адвокатом їхали у консульство України. По дорозі їх затримала поліція. Зв'язок з обома перервався", - повідомила вона.