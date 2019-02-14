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Консул України дізнався місце знаходження одного зі зниклих в Казахстані правозахисників

Консул України дізнався місце знаходження одного зі зниклих в Казахстані правозахисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місце знаходження Валерія Явтушенка, працівника офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani, якого сьогодні було затримано в Астані. Місцезнаходженні іншої правозахисниці, Людмили Волошиної, залишається невідомим. Про це повідомила правозахисниця, волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко у Facebook, передає УНН.

"Консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місце знаходження Валерія Явтушенка і виїхав на місце. Місце знаходження Людмили Волошиної залишається невідомим", - написала вона.

Нагадаємо, 14 лютого Панченко заявила про зникнення у Казахстані української правозахисниці Людмили Волошиної.

"Декілька чоловік увірвались до неї в номер готелю і забрали Людмилу Волошину в невідомому напрямку. Також у неї вирвали з рук телефон. Наразі зв'язок зі спостерігачкою втрачено", - повідомила Панченко.

При цьому правозахисниця зазначила, що "щойно в Астані затримали другого спостерігача правозахисної місії".

"Валерій Явтушенко (Valerii Iavtushenko) разом з адвокатом їхали у консульство України. По дорозі їх затримала поліція. Зв'язок з обома перервався", - повідомила вона.

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