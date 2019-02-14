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З'явилось відео затримання громадянина України в Астані

З'явилось відео затримання громадянина України в Астані

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У мережі з'явився відеозапис затримання одного з правозахисників, громадянина України Валерія Явтушенко в Астані. Відео розмістив адвокат Республіканської колегії адвокатів Толеген Шайков на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"З машини адвоката, співробітники плліціі забрали спостерігача міжнародної організації, громадянина України. Це в Астані", - написав адвокат під відео.

Як повідомляв УНН, сьогодні в столиці республіки Казахстан група людей, які представилися міграційної поліцією, затримала двох громадян України, працівників офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину і Валерія Явтушенко.

Пізніше консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місцезнаходження Валерія Явтушенко .

Місцезнаходження Людмили Волошиної залишається невідомим.

Українські Національні Новини

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