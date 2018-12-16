Появились подробности состояния Стивенсона, который находился в коме после нокаута Гвоздика
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Канадский боксер Адонис Стивенсон, который был госпитализирован после боя с украинцем Александром Гвоздиком, впервые открыл глаза после операции и искусственной комы. Об этом сообщает портал Tvanouvelles.ca, передает УНН.
"41-летний боксер, получивший серьезную травму в часы, последовавшие за его поражением от рук украинца Александра Гвоздика, открыл глаза, когда его жена разговаривала с ним", - пишет издание.
Как пишет издание, Стивенсону провели срочную операцию в штате Квебек две недели назад, с тех пор боксер продолжает восстанавливаться в больнице.
Напомним, как сообщали канадские СМИ, Стивенсон был госпитализирован и помещен в искусственную кому после того, как его нокаутировал украинский боксер Александр Гвоздик в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
После боя Стивенсон не смог самостоятельно выйти из душа. Ответственный во время боя врач доктор Фрэнсис Фонтэн приказал немедленно госпитализировать спортсмена.
Как сообщал УНН, украинский боксер Александр Гвозик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.