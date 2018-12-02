Боксер, нокаутований Гвоздиком, перебуває у комі - ЗМІ

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Канадський боксер Адоніс Стівенсон госпіталізований після того, як його нокаутував український боксер Олександр Гвоздик у бою за чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Про це повідомляє УНН з посиланням на канадське видання La Presse.