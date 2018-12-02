Боксер, нокаутований Гвоздиком, перебуває у комі - ЗМІ

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Канадський боксер Адоніс Стівенсон госпіталізований після того, як його нокаутував український боксер Олександр Гвоздик у бою за чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Про це повідомляє УНН з посиланням на канадське видання La Presse.

За інформацією журналістів газети La Presse, 40-річний Стівенсон переведений у штучну кому та наразі перебуває в стабільному стані. Боксер госпіталізований до лікарні провінції Квебек у Канаді, яка спеціалізується на нейрохірургії та травмах голови.

Зазначається, що після бою Стівенсон не зміг самостійно вийти з душу. Відповідальний під час бою лікар доктор Френсіс Фонтен наказав негайно госпіталізувати спортсмена.

Нагадуємо, український боксер Олександр Гвозик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.

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