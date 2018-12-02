Боксер, нокаутированный Гвоздиком, находится в коме - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Канадский боксер Адонис Стивенсон госпитализирован после того, как его нокаутировал украинский боксер Александр Гвоздик в бою за чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадское издание La Presse.
По информации журналистов газеты La Presse, 40-летний Стивенсон переведен в искусственную кому и сейчас находится в стабильном состоянии. Боксер госпитализирован в больницу провинции Квебек в Канаде, которая специализируется на нейрохирургии и травмах головы.
Отмечается, что после боя Стивенсон не смог самостоятельно выйти из душа. Ответственный во время боя врач доктор Фрэнсис Фонтэн приказал немедленно госпитализировать спортсмена.
Напоминаем, украинский боксер Александр Гвозик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.