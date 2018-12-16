З'явилися подробиці стану Стівенсона, який перебував у комі після нокауту Гвоздика
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Канадський боксер Адоніс Стівенсон, який був госпіталізований після бою з українцем Олександром Гвоздиком, вперше відкрив очі після операції і штучної коми. Про це повідомляє портал Tvanouvelles.ca, передає УНН.
“41-річний боксер, який отримав серйозну травму в години, що послідували за його поразкою від рук українця Олександра Гвоздика, відкрив очі, коли його дружина розмовляла з ним”, — пише видання.
Як пише видання, Стівенсону провели термінову операцію у штаті Квебек два тижні тому, з тих пір боксер продовжує відновлюватися в лікарні.
Нагадаємо, як повідомляли канадські ЗМІ, Стівенсон був госпіталізований та переведений у штучну кому після того, як його нокаутував український боксер Олександр Гвоздик у бою за чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі.
Після бою Стівенсон не зміг самостійно вийти з душу. Відповідальний під час бою лікар доктор Френсіс Фонтен наказав негайно госпіталізувати спортсмена.
Як повідомляв УНН, український боксер Олександр Гвозик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.