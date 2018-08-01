Появились первые детали и видео крушения самолета в Мексике, на котором находились 100 пассажиров

"Нам известно о происшествии в Дуранго, мы работаем над тем, чтобы подтвердить информацию и получить детали", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Хосе Росас Аиспуро в своем Twitter сообщил, что власти пока не располагает официальной информации о количестве погибших в авиакатастрофе. Газета El Universal сообщает, что по меньшей мере 80 человек находились на борту самолета. По данным издания, речь идет о модели Embraer 190. Ее пассажировместимость составляет 98-114 человек.

На борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Представитель властей штата заявил, что самолет совершил "вынужденную посадку" и, по неофициальным данным, "нет погибших, но есть множество пострадавших", пишет El Mundo.

Как сообщал УНН, в Мексике пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico разбился вскоре после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго.