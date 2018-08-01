З'явилися перші деталі та відео катастрофи літака у Мексиці, на якому знаходилися 100 пасажирів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Літак мексиканської авіакомпанії Aeromexico у вівторок розбився майже відразу після зльоту з аеропорту міста Дуранго. Про це компанія повідомила в своєму Twitter, інформує УНН також посилаючись на місцеве видання El Universal, яке опублікувало одне з відео очевидців на місці події.

“Нам відомо про подію в Дуранго, ми працюємо над тим, щоб підтвердити інформацію і отримати деталі”, — йдеться в повідомленні.

Губернатор регіону Хосе Росас Аіспуро в своєму Twitter повідомив, що влада поки не має у своєму розпорядженні офіційної інформації про кількість загиблих в авіакатастрофі. Газета El Universal повідомляє, що щонайменше 80 осіб перебували на борту літака. За даними видання, мова йде про модель Embraer 190. Її пасажиромісткість становить 98-114 чоловік.

На борту перебували 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Представник влади штату заявив, що літак здійснив “вимушену посадку” і що, за неофіційними даними, “немає загиблих, але є безліч постраждалих”, пише El Mundo.

Як повідомляв УНН, у Мексиці пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Вікторія-де-Дуранго.

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