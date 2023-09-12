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Появились записи первых минут после вчерашнего обстрела Никополя с бодикамер полицейских

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. МВД на своей странице в Telegram выложило видео с бодикамер полицейских первых минут после одного из вчерашних обстрелов Никополя. Когда враг попал в магазин, пятиэтажку и учебное заведение, передает УНН.

Детали

11 сентября около 13:00 оккупанты попали из ракетных систем залпового огня по торговому центру города. Обстрел из тяжелой артиллерии продолжался почти целый день и после полуночи.

Все необходимые службы сразу прибыли на место. Они эвакуировали раненых и обеспечили охрану места происшествия.

"В результате очередной российской атаки были травмированы люди, повреждены здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажный жилой дом и частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, также оборваны газопроводы и линии электросетей", - напомнили  в МВД.

Среди пострадавших  24-летний мужчина получил серьезные ранения обеих ног. Он находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Еще двое мужчин 47 и 56 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщал УНН.

По городу захватчики выпустили более трех десятков снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии.

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