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З'явились записи перших хвилин після вчорашнього обстрілу Нікополя з бодікамер поліцейських

З'явились записи перших хвилин після вчорашнього обстрілу Нікополя з бодікамер поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. МВС на своїй сторінці в Telegram виклало відео з бодікамер поліцейських перших хвилин після одного з вчорашніх обстрілів Нікополя. Коли ворог поцілив у магазин, п'ятиповерхівку та навчальний заклад, передає УНН.

Деталі

11 вересня близько 13:00 окупанти поцілили з ракетних систем залпового вогню по торговому центру міста. Обстріл з важкої артилерії тривав майже цілий день та після опівночі.

Усі необхідні служби відразу прибули на місце. Вони евакуювали поранених та забезпечили охорону місця події.

"Внаслідок чергової російської атаки були травмовані люди, пошкоджено будівлю торгового центру, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, п’ятиповерховий житловий будинок та приватні будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, також обірвано газогони та лінії електромереж", - нагадали  в МВС.

Серед постраждалих  24-річний чоловік отримав серйозні поранення обох ніг. Він знаходиться у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Ще двоє чоловіків 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляв УНН.

По місту загарбники випустили понад три десятки снарядів з РСЗВ та важкої артилерії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни вночі обстріляли Марганець: пошкоджені газогони та лінії електропередач - Дніпропетровська ОВА

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