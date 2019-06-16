Зять избил тещу: у женщины черепно-мозговая травма и разрыв селезенки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Полицейские задержали жителя Ровенского района, который избил бывшую тещу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
В полицию вчера, 15 июня, в 20:30 поступило сообщение от медиков, что в приемное отделение с телесными повреждениями доставлена 60-летняя жительница села Новая Любомирка. Полицейские задержали причастного к совершенному преступлению мужчину, которым оказался бывший зять.
Следственно-оперативная группа установила, что 50-летний мужчина около 15 часов наведался к своим детям, с матерью которых расстался около двух лет назад. Во дворе его встретила бывшая теща. На почве личных неприязненных отношений между ними возник конфликт и чехарда, во время которой зять нанес женщине несколько ударов руками. Через некоторое время потерпевшей, которая проживает вместе с двумя дочерьми и тремя внуками, стало плохо, поэтому родные вызвали "скорую". Медики в нее диагностировали разрыв селезенки, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.
Мужчину, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение домашнего насилия, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Санкция инкриминируема жителю села Новая Любомирка статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Как сообщал УНН, зять кирпичом убил тещу во время разбойного нападения .