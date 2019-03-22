Зять цеглиною вбив тещу під час розбійного нападу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 березня. УНН. У Знам’янці Кіровоградської області чоловіка підозрюють у вбивстві під час розбійного нападу літньої жінки – своєї тещі. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
"Попередньо встановлено, що співмешканець доньки потерпілої наніс їй декілька ударів шматком цегли в область голови. Після чого заволодів грошовими коштами в сумі близько 23 тис. грн та з місця вчинення кримінального правопорушення зник", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили та розшукали зловмисника.
Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Досудове розслідування триває. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві чоловік випадково застрелив матір із револьвера.