Зять кирпичом убил тещу при разбойном нападении
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 марта. УНН. В Знаменке Кировоградской области мужчину подозревают в убийстве во время разбойного нападения пожилой женщины - своей тещи. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.
"Предварительно установлено, что сожитель дочери потерпевшей нанес ей несколько ударов куском кирпича в область головы. После чего завладел денежными средствами в сумме около 23 тыс. грн и с места совершения уголовного преступления скрылся", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили и разыскали злоумышленника.
Сейчас мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве мужчина случайно застрелил мать из револьвера.