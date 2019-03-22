Зять кирпичом убил тещу при разбойном нападении

"Предварительно установлено, что сожитель дочери потерпевшей нанес ей несколько ударов куском кирпича в область головы. После чего завладел денежными средствами в сумме около 23 тыс. грн и с места совершения уголовного преступления скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили и разыскали злоумышленника.

Сейчас мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина случайно застрелил мать из револьвера.