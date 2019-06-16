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Зять побив тещу: у жінки черепно-мозкова травма та розрив селезінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Поліцейські затримали жителя Рівненського району, який побив колишню тещу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області. 

Зять побив тещу: у жінки черепно-мозкова травма та розрив селезінки

До поліції учора, 15 червня, о 20:30 надійшло повідомлення від медиків, що у приймальне відділення із тілесними ушкодженнями доставлена 60-річна жителька села Нова Любомирка. Поліцейські затримали причетного до скоєного злочину чоловіка, яким виявився колишній зять.

Слідчо-оперативна група встановила, що 50-річний чоловік близько 15-ї години навідався до своїх дітей, із матір’ю яких розлучився близько двох років тому. На подвір’ї його зустріла колишня теща. На ґрунті особистих неприязних стосунків між ними виник конфлікт та шарпанина, під час якої зять завдав жінці декілька ударів руками. Через деякий час потерпілій, яка проживає разом із двома доньками та трьома внуками, стало зле, тож рідні викликали "швидку". Медики у неї діагностували розрив селезінки, забій грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму.

Чоловіка, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення домашнього насильства, поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція інкримінованої жителю села Нова Любомирка статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомляв УНН, зять цеглиною вбив тещу під час розбійного нападу

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