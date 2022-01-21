Связали веревками и били: двое знакомых набросились на 15-летнего подростка из-за подозрения в краже
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Одесской области двое мужчин в возрасте 32-х и 17-ти лет заподозрили 15-летнего подростка в краже музыкальной колонки, избили, связали его веревками и незаконно удерживали. Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что событие произошло в гараже старшего по возрасту мужчины, где односельчане собрались для игры в карты. Во время посиделок злоумышленники придрались к потерпевшему, чтобы сознался в содеянном, а когда юноша стал отрицать свою причастность к пропаже их имущества, применили к нему силу.
Несколько часов избитый парень просидел связанным, пока не смог развязать веревки и убежать домой. О причиненном ему он сразу рассказал отцу, и тот обратился в правоохранительные органы.
"Юноша, пострадавший от противоправных действий сообщников, сейчас находится в больнице с травмой головы, он пройдет судебно-медицинскую экспертизу и по ее результатам будем решать вопрос о дальнейших действиях в отношении злоумышленников. За содеянное им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок”, — сообщила заместитель начальника отдела полиции — начальник следственного отдела Болградского районного отдела полиции Валентина Истомина.
Следователи полиции внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.
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