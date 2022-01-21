Зв'язали мотузками та били: двоє знайомих накинулися на 15-річного підлітка через підозру у крадіжці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На Одещині двоє чоловіків віком 32-х та 17-ти років запідозрили 15-річного підлітка у крадіжці музичної колонки, побили, зв’язали його мотузками та незаконно утримували. Про це повідомили у поліції Одеської області, пише УНН.
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Зазначається, що подія сталася в гаражі старшого за віком чоловіка, де односельці зібралися для гри в карти. Під час посиденьок зловмисники прискіпалися до потерпілого, аби зізнався у скоєному, а коли юнак став заперечувати свою причетність до зникнення їхнього майна, застосували до нього силу.
Кілька годин побитий хлопець просидів зв’язаним, поки не спромігся розв’язати мотузки і втекти додому. Про заподіяне йому він одразу розповів батькові, і той звернувся в правоохоронні органи.
“Юнак, який постраждав від протиправних дій спільників, зараз знаходиться в лікарні з травмою голови, він пройде судово-медичну експертизу і за її результатами вирішуватимемо питання щодо подальших дій відносно зловмисників. За скоєне їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк”, — повідомила заступниця начальника відділу поліції — начальниця слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Валентина Істоміна.
Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.
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