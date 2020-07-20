У Кривому Розі чоловіка затримали за викрадення і катування двох підлітків у підвалі

“Поліція Кривого Рогу звільнила двох викрадених підлітків, яких незаконно утримували та катували в підвалі гаражу. Троє чоловіків викрали хлопців віком 14 та 16 років, зачинили у гаражі та катували півтори доби. Одного із нападників затримано, тривають заходи щодо затримання ще двох підозрюваних. Слідчі поліції кваліфікували дії зловмисників за трьома статтями Кримінального кодексу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомленні до поліції надійшло увечері 19 липня. Батьки повідомили, що сини не виходять на зв’язок з ранку. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. У поліції встановили, що до зникнення двох дев’ятикласників можуть бути причетні троє місцевих жителів.

“У гаражному кооперативі в Покровському районі правоохоронці виявили гараж, в якому, ймовірно, й утримували хлопців. Потрапивши всередину, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених дітей. Хлопців доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями”, — додали в поліції.

Встановлено, що хлопців викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягнули їм на голову пакети та посадили до багажника автомобіля BMW, вивезли до лісосмуги, де почали бити й катувати. Побитих дітей привезли до гаража одного з підозрюваних і зачинили у підвалі. З місця події вилучені знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.

“За підозрою у нападі на підлітків поліцейські затримали 36-річного чоловіка. Наразі він надає свідчення у відділенні поліції. Тривають заходи щодо затримання ще двох підозрюваних. За катування та незаконне позбавлення волі двох підлітків поліція міста Кривий Ріг відкрила кримінальні провадження за ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) ККУ”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, тривають пошуки дівчини, яка зникла 17 липня в селі Олександрівка Вінницького району.