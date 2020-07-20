В Кривом Роге мужчину задержали за похищение и истязания двух подростков в подвале
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области мужчину подозревают в истязании ребят в возрасте 14 и 16 лет. Пропавших подростков нашли в подвальном помещении одного из гаражей. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полиция Кривого Рога освободила двух похищенных подростков, которых незаконно удерживали и истязали в подвале гаража. Трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли в гараже и пытали полутора суток. Одного из нападавших задержали, продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. Следователи полиции квалифицировали действия злоумышленников по трем статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение в полицию поступило вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь с утра. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. В полиции установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей.
"В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями", - добавили в полиции.
Установлено, что ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля BMW, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты орудия преступления: биту, ножи и пистолет травматического действия.
"По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция города Кривой Рог открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) УКУ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, продолжаются поиски девушки, которая исчезла 17 июля в селе Александровка Винницкого района.