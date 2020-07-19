На Вінничині другу добу поспіль шукають неповнолітню

Так, відомо, що неповнолітня пасла худобу на околиці села Олександрівка разом з мамою та близько 16 години пішла по воду і зникла. До поліції мама зниклої звернулась близько 2 години ночі. До того часу дівчину шукала сама з допомогою місцевих жителів.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Остроглядова, для пошуків неповнолітньої задіяні усі розшукові та оперативні можливості. Особовий склад поліції Вінницького районного відділення поліції та суміжних районів залучений до прочісування територій.

Поліції допомагають бійці Національної гвардії України, рятувальники, місцева громада. Перевіряються водойми, криниці, лісові масиви, проводиться подвірний обхід та опитування місцевих мешканців.

Як повідомляв УНН, на Луганщині з районної лікарні втекла 14-річна дівчина. Її знайшли біля місцевої річки, наразі з нею працюють психологи.