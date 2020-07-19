В Винницкой области вторые сутки ищут несовершеннолетнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Вторые сутки продолжаются поиски девушки, которая исчезла 17 июля в селе Александровка Винницкого района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
Так, известно, что несовершеннолетняя пасла скот на окраине села Александровка вместе с мамой и около 16 часов пошла за водой и исчезла. В полицию мама пропавшей обратилась около 2 часов ночи. К тому времени девушку искала сама с помощью местных жителей.
По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Александра Остроглядова, для поисков несовершеннолетней задействованы все розыскные и оперативные возможности. Личный состав полиции Винницкого районного отделения полиции и смежных районов привлечен к прочесыванию территорий.
Полиции помогают бойцы Национальной гвардии Украины, спасатели, местная община. Проверяются водоемы, колодцы, лесные массивы, проводится подворный обход и опрос местных жителей.
Как сообщал УНН, в Луганской области из районной больницы сбежала 14-летняя девушка. Ее нашли у местной реки, сейчас с ней работают психологи.