На Луганщині з лікарні втекла неповнолітня: знайшли на березі річки

“Вчора, 17 липня, вночі, до Кремінського відділу поліції надійшло повідомлення жінки про те, що її 14-річна донька пішла з районної лікарні та не повернулася. На пошуки неповнолітньої був піднятий особовий склад луганської поліції. Всю ніч поліцейські шукали зниклу дівчину. Вранці, близько 8:30 вона була знайдена поблизу місцевої річки”, — написала Погукай.

За її словами, поліцейські провели з дівчиною бесіду щодо негативних наслідків такого вчинку. Наразі з нею працюють психологи.

Нагадаємо, на Донбасі на блокпосту в селищі Долина правоохоронці виявили 17-річного підлітка зі Львівщини, який 13 липня втік з дому, щоб воювати у зоні ООС.