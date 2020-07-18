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19 березня, 18:42 • 104439 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150774 перегляди

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19 березня, 10:24 • 139229 перегляди

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Луганщині з лікарні втекла неповнолітня: знайшли на березі річки

На Луганщині з лікарні втекла неповнолітня: знайшли на березі річки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. На Луганщині вчора, 17 липня, з районної лікарні втекла 14-річна дівчина. Її знайшли біля місцевої річки, наразі з нею працюють психологи. Про це написала у Facebook речниця ГУ Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.

“Вчора, 17 липня, вночі, до Кремінського відділу поліції надійшло повідомлення жінки про те, що її 14-річна донька пішла з районної лікарні та не повернулася. На пошуки неповнолітньої був піднятий особовий склад луганської поліції. Всю ніч поліцейські шукали зниклу дівчину. Вранці, близько 8:30 вона була знайдена поблизу місцевої річки”, — написала Погукай.

За її словами, поліцейські провели з дівчиною бесіду щодо негативних наслідків такого вчинку. Наразі з нею працюють психологи.

Нагадаємо, на Донбасі на блокпосту в селищі Долина правоохоронці виявили 17-річного підлітка зі Львівщини, який 13 липня втік з дому, щоб воювати у зоні ООС.

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