В Луганской области из больницы сбежала несовершеннолетняя: нашли на берегу реки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Луганской области вчера, 17 июля, из районной больницы сбежала 14-летняя девушка. Ее нашли у местной реки, на данный момент с ней работают психологи. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, передает УНН.
"Вчера, 17 июля, ночью, в Кременский отдел полиции поступило сообщение женщины о том, что ее 14-летняя дочь ушла из районной больницы и не вернулась. На поиски несовершеннолетней был поднят личный состав луганской полиции. Всю ночь полицейские искали пропавшую девушку. Утром, около 8:30 она была найдена вблизи местной реки", - написала Погукай.
По ее словам, полицейские провели с девушкой беседу о негативных последствиях такого поступка. Сейчас с ней работают психологи.
Напомним, на Донбассе на блокпосту в поселке Долина правоохранители обнаружили 17-летнего подростка из Львовской области, который 13 июля сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС.