Втік з дому, щоб воювати у зоні ООС: львівського підлітка знайшли на блокпосту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. На Донбасі на блокпосту в селищі Долина правохоронці виявили 17-річного підлітка зі Львівщини, який 13 липня втік з дому, щоб воювати у зоні ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Донецькій області.
“Більше тисячі кілометрів 17-річний хлопець подолав автостопом, не маючи при собі жодних документів. Зі слів підлітка, він мав намір приєднатись до лав військових. Під час стандартної перевірки на блокпосту в селищі Долина правоохоронці виявили безвісти зниклого неповнолітнього жителя Львівської області”, — сказано у повідомленні.
Як виявилося, 13 липня він пішов з дому і весь цей час зв’язок з близькими не підтримував. До Донецької області він дістався автостопом.
“За час перебування хлопця без нагляду дорослих, правопорушень відносно нього вчинено не було. Підлітка вже передали батькам”, — додається у повідомленні.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Львівщині неповнолітній втік з дому в зону ООС.