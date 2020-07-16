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Втік з дому, щоб воювати у зоні ООС: львівського підлітка знайшли на блокпосту на Донбасі

Втік з дому, щоб воювати у зоні ООС: львівського підлітка знайшли на блокпосту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. На Донбасі на блокпосту в селищі Долина правохоронці виявили 17-річного підлітка зі Львівщини, який 13 липня втік з дому, щоб воювати у зоні ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Донецькій області.

“Більше тисячі кілометрів 17-річний хлопець подолав автостопом, не маючи при собі жодних документів. Зі слів підлітка, він мав намір приєднатись до лав військових. Під час стандартної перевірки на блокпосту в селищі Долина правоохоронці виявили безвісти зниклого неповнолітнього жителя Львівської області”, — сказано у повідомленні.

Як виявилося, 13 липня він пішов з дому і весь цей час зв’язок з близькими не підтримував. До Донецької області він дістався автостопом.

“За час перебування хлопця без нагляду дорослих, правопорушень відносно нього вчинено не було. Підлітка вже передали батькам”, — додається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Львівщині неповнолітній втік з дому в зону ООС

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