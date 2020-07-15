На Львівщині 17-річний хлопець втік з дому, щоб воювати у зоні ООС
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 липня. УНН. На Львівщині неповнолітній втік з дому в зону ООС. Про це повідомили УНН у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.
“13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина, Дениса Лагодича, звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22.00 хлопець пішов з дому, після чого зв’язок з ним був втрачений”, — повідомили у поліції.
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За інформацією пресслужби, правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.
“... сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення ООС — на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави”, -повідомили у поліції.