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19 березня, 18:42 • 104461 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150842 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125146 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139277 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142534 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127815 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 180947 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126044 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125600 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124405 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині 17-річний хлопець втік з дому, щоб воювати у зоні ООС

Київ • УНН

 • 12885 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 липня. УНН. На Львівщині неповнолітній втік з дому в зону ООС. Про це повідомили УНН у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.

“13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина, Дениса Лагодича, звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22.00 хлопець пішов з дому, після чого зв’язок з ним був втрачений”, — повідомили у поліції.

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За інформацією пресслужби, правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.

“... сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення ООС — на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави”, -повідомили у поліції.

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