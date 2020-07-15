Во Львовской области 17-летний парень сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 июля. УНН. Во Львовской области несовершеннолетний сбежал из дома в зону ООС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"13 июня в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, Дениса Лагодича, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22.00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна", - сообщили в полиции.
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По информации прессслужбы, правоохранители объявили несовершеннолетнего в розыск. Ориентирование на безвестно пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.
"... сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства", - сообщила в полиции.