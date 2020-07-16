Сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС: львовского подростка нашли на блокпосту на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На Донбассе на блокпосту в поселке Долина правоохранители обнаружили 17-летнего подростка из Львовской области, который 13 июля сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.
"Более тысячи километров 17-летний парень преодолел автостопом, не имея при себе никаких документов. По словам подростка, он намеревался присоединиться к рядам военных. Во время стандартной проверки на блокпосту в поселке Долина правоохранители обнаружили без вести пропавшего несовершеннолетнего жителя Львовской области", - говорится в сообщении.
Как оказалось, 13 июля он ушел из дома и все это время связь с близкими не поддерживал. В Донецкую область он добрался автостопом.
"За время пребывания парня без присмотра взрослых, правонарушений в отношении него совершено не было. Подростка уже передали родителям", - добавляется в сообщении.
Как ранее сообщалось в УНН, во Львовской области несовершеннолетний сбежал из дома в зону ООС.