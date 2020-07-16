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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119336 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

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Сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС: львовского подростка нашли на блокпосту на Донбассе

Сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС: львовского подростка нашли на блокпосту на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10829 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. На Донбассе на блокпосту в поселке Долина правоохранители обнаружили 17-летнего подростка из Львовской области, который 13 июля сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.

"Более тысячи километров 17-летний парень преодолел автостопом, не имея при себе никаких документов. По словам подростка, он намеревался присоединиться к рядам военных. Во время стандартной проверки на блокпосту в поселке Долина правоохранители обнаружили без вести пропавшего несовершеннолетнего жителя Львовской области", - говорится в сообщении.

Как оказалось, 13 июля он ушел из дома и все это время связь с близкими не поддерживал. В Донецкую область он добрался автостопом.

"За время пребывания парня без присмотра взрослых, правонарушений в отношении него совершено не было. Подростка уже передали родителям", - добавляется в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, во Львовской области несовершеннолетний сбежал из дома в зону ООС.

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