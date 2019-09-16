ЗСТ с Евросоюзом способствует высоким показателям товарооборота со Словакией - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Зона свободной торговли между Украиной и Европейским союзом способствует высоким показателям товарооборота между Украиной и Словакией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы с удовольствием констатировали стабильно высокие показатели товарооборота между нашими странами. Этому способствует, несомненно, зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом", - отметил Зеленский.
По его словам, словацкий президент Зузана Чапутова заверила в дальнейшем содействии евроинтеграции Украины.
"Госпожа Президент заверила в дальнейшем содействии европейской интеграции Украины на основе полного выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. А также - об углублении нашего практического сотрудничества с НАТО, которое усиливает оборонительные способности Украины", - добавил глава государства.
При этом он подчеркнул, что Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу, причем стороны будут прилагать усилия для обеспечения поставок газа и в дальнейшем.
Президент Словакии добавила, что запланированные реформы, включая либерализацию торговли и приватизацию, также приведут к процветанию и развитию сотрудничества между странами.
Ранее сообщал УНН, что делегации Украины и Словакии под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словакии Зузаны Чапутовой обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой.