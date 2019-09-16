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6 марта, 17:12 • 114014 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112476 просмотра

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ЗСТ с Евросоюзом способствует высоким показателям товарооборота со Словакией - Зеленский

ЗСТ с Евросоюзом способствует высоким показателям товарооборота со Словакией - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Зона свободной торговли между Украиной и Европейским союзом способствует высоким показателям товарооборота между Украиной и Словакией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы с удовольствием констатировали стабильно высокие показатели товарооборота между нашими странами. Этому способствует, несомненно, зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом", - отметил Зеленский.

По его словам, словацкий президент Зузана Чапутова заверила в дальнейшем содействии евроинтеграции Украины.

"Госпожа Президент заверила в дальнейшем содействии европейской интеграции Украины на основе полного выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. А также - об углублении нашего практического сотрудничества с НАТО, которое усиливает оборонительные способности Украины", - добавил глава государства.

При этом он подчеркнул, что Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу, причем стороны будут прилагать усилия для обеспечения поставок газа и в дальнейшем.

Президент Словакии добавила, что запланированные реформы, включая либерализацию торговли и приватизацию, также приведут к процветанию и развитию сотрудничества между странами.

Ранее сообщал УНН, что делегации Украины и Словакии под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словакии Зузаны Чапутовой обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой.

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