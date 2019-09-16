ЗВТ із Євросоюзом сприяє високим показникам товарообігу зі Словаччиною - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом сприяє високим показникам товарообігу між Україною та Словаччиною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми з приємністю констатували стабільно високі показники товарообігу між нашими країнами. Цьому сприяє, без сумніву, зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом", - зазначив Зеленський.
За його словами, словацький президент Зузана Чапутова запевнила у подальшому сприянні євроінтеграції України.
"Пані Президент запевнила у подальшому сприянні європейській інтеграції України на основі повного виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. А також – про поглиблення нашої практичної співпраці з НАТО, яка посилює оборонні спроможності України", - додав глава держави.
При цьому він наголосив, що Україна та Словаччина є надійними транзитерами газу до Європи, причому сторони докладатимуть зусиль для забезпечення поставок газу і надалі.
Президент Словаччини додала, що заплановані реформи, включно з лібералізацією торгівлі та приватизацією, також призведуть до процвітання та розвитку співпраці між країнами.
Раніше УНН повідомляв, що делегації України та Словаччини під головуванням Президента України Володимира Зеленського та президента Словаччини Зузани Чапутової обговорили питання покращення бізнес-клімату, проведення реформ та боротьби з контрабандою.