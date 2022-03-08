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15 марта, 19:03 • 83780 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121674 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113179 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107670 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96106 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93549 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81901 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116378 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зверства оккупантов продолжаются: под Макаровым вражеский БМП расстрелял авто с мирными

Зверства оккупантов продолжаются: под Макаровым вражеский БМП расстрелял авто с мирными

Киев • УНН

 • 97976 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Зверства оккупантов продолжаются. Под Макаровым, в Киевской области, вражеский БМП расстрелял автомобиль с мирными людьми. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

Цитата

"Зверства оккупантов продолжаются! Под Макаровым вражеский БМП расстрелял автомобиль с мирными людьми!
В авто были пожилые мужчина и женщина!" - написал Геращенко.

Он также обнародовал видео, где сообщают, что на авто была наклейка, что за рулем - человек с инвалидностью.

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