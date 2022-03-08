Зверства оккупантов продолжаются: под Макаровым вражеский БМП расстрелял авто с мирными
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Зверства оккупантов продолжаются. Под Макаровым, в Киевской области, вражеский БМП расстрелял автомобиль с мирными людьми. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"Зверства оккупантов продолжаются! Под Макаровым вражеский БМП расстрелял автомобиль с мирными людьми!
В авто были пожилые мужчина и женщина!" - написал Геращенко.
Он также обнародовал видео, где сообщают, что на авто была наклейка, что за рулем - человек с инвалидностью.
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