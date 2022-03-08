Звірства окупантів тривають: під Макаровим ворожий БМП розстріляв авто з мирними
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Звірства окупантів продовжуються. Під Макаровим, на Київщині, ворожий БМП розстріляв автомобіль із мирними людьми. Про це повідомив у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Звірства окупантів продовжуються!Під Макаровим ворожий БМП розстріляв автомобіль із мирними людьми!
В авто були літні чоловік та жінка!" - написав Геращенко.
Він також оприлюднив відео, де повідомляють, що на авто була наліпка, що за кермом - людина з інвалідністю.
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