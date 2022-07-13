Обвиняют в распространении фейков об армии: в россии суд арестовал оппозиционера Илью Яшина на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Российского оппозиционера и политического деятеля Илью Яшина обвинили в распространении "фейков" о российской армии "по мотивам политической ненависти". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд арестовал Яшина на два месяца. Об этом сообщает РосСМИ, информирует УНН.
Детали
Басманный суд москвы арестовал Яшина до 12 сентября. Вчера ночью Яшин должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток ареста за неповиновение полиции. Политика привезли в его квартиру на обыск из спецприемника, ночь он провел в СИЗО, откуда его доставили в суд для избрания меры пресечения.
На политика возбудили уголовное дело о распространении "фейков" об вс рф по мотивам политической ненависти (пункт "Д" части 2 статьи 207.3). Поводом стал прямой эфир на его YouTube канале от 7 апреля 2022 года. В котором он говорил о событиях в Буче.
Дополнение
Следственный комитет россии возбудил против российского политического и общественного деятеля Ильи Яшина уголовное дело о "фейках" об российской армии (статья 207.3 УК).