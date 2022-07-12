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У рф проти опозиціонера Іллі Яшина порушено справу за "фейки" про російську армію

У рф проти опозиціонера Іллі Яшина порушено справу за "фейки" про російську армію

Київ • УНН

 • 155195 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Слідчий комітет росії порушив проти російського політичного та громадського діяча Іллі Яшина кримінальну справу про "фейки" про російську армію (стаття 207.3 КК). Про це повідомив адвокат Вадим Прохоров в Facebook, інформує УНН.

Цитата 

"Щодо Іллі Яшина Головним слідчим управлінням СКР порушено кримінальну справу за ст. 207.3 КК рф (поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил рф). Зараз мені зателефонував слідчий - починається обшук будинку у Яшина. Їду на місце", - сказав Прохоров.

Деталі 

Як зазначається, 28 червня Яшина було заарештовано на 15 діб у адміністративній справі про непокору поліції. Він був затриманий уночі, коли гуляв у парку. Сам Яшин стверджував, що жодної непокори під час затримання не чинив. У ніч на середу він мав вийти на волю після відбуття терміну арешту. Наразі невідомо місцезнаходження Яшина. 

Довідка

Ілля Яшин став відомий як один із лідерів руху "Оборона" та "Молодіжного Яблука"завдяки участі у численних мітингах та акціях протесту. З 2006 року був членом федерального бюро партії Яблуко. З 2010 року брав участь у русі "Партія народної свободи За росію без свавілля та корупції", з 2012 року був заступником голови партії ПАРНАС. 16 грудня 2016 року залишив партію.

Він публічно виступав проти війни та звинувачував у її розв'язуванні російську верхівку. 

Доповнення 

Суд у Москві визнав законним зняття з довиборів до міської думи москви глави Ради депутатів Красносільського району столиці Іллі Яшина, відхиливши його позов до виборчої комісії. Як написав Яшин на своїй сторінці у Facebook, він визнаний особою, причетною до екстремістської діяльності, і позбавлений права куди-небудь обиратися протягом трьох років

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