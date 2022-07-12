В рф против оппозиционера Ильи Яшина возбуждено дело за "фейки" о российской армии

Цитата

"В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК рф (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил россии). Сейчас мне позвонил следователь – начинается обыск дома у Яшина. Еду на место", – сказал Прохоров.

Детали

Как отмечается, 28 июня Яшин был арестован на 15 суток по административному делу о неповиновении полиции. Он был задержан ночью, когда гулял по парку. Сам Яшин утверждал, что никакого неповиновения во время задержания не оказывал. В ночь на среду ему предстояло выйти на свободу после отбытия срока ареста. Пока неизвестно местонахождение Яшина.

Справка

Илья Яшин стал известен как один из лидеров движения "Оборона" и "Молодежного Яблока" благодаря участию в многочисленных митингах и акциях протеста. С 2006 года являлся членом федерального бюро партии Яблоко. С 2010 года участвовал в движении "Партия народной свободы За россию без произвола и коррупции", с 2012 года являлся заместителем председателя партии ПАРНАС. 16 декабря 2016 года покинул партию.

Он публично выступал против войны и обвинял российскую верхушку в нападении.

Дополнение

Суд в Москве признал законным снятие с довыборов в городскую думу москвы главы Совета депутатов Красносельского района столицы Ильи Яшина, отклонив его иск к избирательной комиссии. Как написал Яшин на своей странице в Facebook, он признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и лишен права куда-нибудь избираться в течение трех лет