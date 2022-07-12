В рф против оппозиционера Ильи Яшина возбуждено дело за "фейки" о российской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Следственный комитет россии возбудил против российского политического и общественного деятеля Ильи Яшина уголовное дело о "фейках" об российской армии (статья 207.3 УК). Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров в Facebook, сообщает УНН.
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"В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК рф (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил россии). Сейчас мне позвонил следователь – начинается обыск дома у Яшина. Еду на место", – сказал Прохоров.
Детали
Как отмечается, 28 июня Яшин был арестован на 15 суток по административному делу о неповиновении полиции. Он был задержан ночью, когда гулял по парку. Сам Яшин утверждал, что никакого неповиновения во время задержания не оказывал. В ночь на среду ему предстояло выйти на свободу после отбытия срока ареста. Пока неизвестно местонахождение Яшина.
Справка
Илья Яшин стал известен как один из лидеров движения "Оборона" и "Молодежного Яблока" благодаря участию в многочисленных митингах и акциях протеста. С 2006 года являлся членом федерального бюро партии Яблоко. С 2010 года участвовал в движении "Партия народной свободы За россию без произвола и коррупции", с 2012 года являлся заместителем председателя партии ПАРНАС. 16 декабря 2016 года покинул партию.
Он публично выступал против войны и обвинял российскую верхушку в нападении.
Дополнение
Суд в Москве признал законным снятие с довыборов в городскую думу москвы главы Совета депутатов Красносельского района столицы Ильи Яшина, отклонив его иск к избирательной комиссии. Как написал Яшин на своей странице в Facebook, он признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и лишен права куда-нибудь избираться в течение трех лет