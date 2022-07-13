Звинувачують у поширенні фейків про армію: у росії суд арештував опозиціонера Іллю Яшина на два місяці

Деталі

Басманний суд москви заарештував Яшина до 12 вересня. Вчора вночі Яшин мав вийти зі спецприймача, де відбував 15 діб арешту за непокору поліції. Політика привезли до його квартири на обшук зі спецприймача, ніч він провів у СІЗО, звідки його доправили до суду для обрання запобіжного заходу.

На політика порушили кримінальну справу про поширення "фейків" про зс рф за мотивами політичної ненависті (пункт "Д" частини 2 статті 207.3). Приводом став прямий ефір на його YouTube-каналі від 7 квітня 2022 року. У якому він говорив про події у Бучі.

Доповнення

Слідчий комітет росії порушив проти російського політичного та громадського діяча Іллі Яшина кримінальну справу про "фейки" про російську армію (стаття 207.3 КК).