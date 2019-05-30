Обвинения США о ядерных испытаниях в России не подтвердились
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) не подтвердила утверждение Пентагона, обвинившего Россию в тайном проведении ядерных испытаний. Международная система мониторинга работает в стандартном режиме и не обнаружила "ничего необычного", сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и DW.
В ОДВЗЯИ выразили уверенность в том, что система мониторинга способна обнаруживать ядерные испытания малой мощности, проводимые в нарушение договора.
Эксперты подчеркнули, что система, более 300 станций которой развернуто по всему миру, работает эффективно.
В свою очередь, в Guardian отметили, что в последнем ежегодном отчете Госдепартамента по контролю над вооружениями также не упоминалось, что Россия могла совершать атомные взрывы малой мощности.
Напомним, американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям, заявил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли