Обвинения США о ядерных испытаниях в России не подтвердились

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37074 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 58769 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75578 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89226 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122313 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111460 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144620 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130127 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Обвинения США о ядерных испытаниях в России не подтвердились

Обвинения США о ядерных испытаниях в России не подтвердились

Киев  •  УНН

 • 32473 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) не подтвердила утверждение Пентагона, обвинившего Россию в тайном проведении ядерных испытаний. Международная система мониторинга работает в стандартном режиме и не обнаружила "ничего необычного", сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и DW.

В ОДВЗЯИ выразили уверенность в том, что система мониторинга способна обнаруживать ядерные испытания малой мощности, проводимые в нарушение договора.

Эксперты подчеркнули, что система, более 300 станций которой развернуто по всему миру, работает эффективно.

В свою очередь, в Guardian отметили, что в последнем ежегодном отчете Госдепартамента по контролю над вооружениями также не упоминалось, что Россия могла совершать атомные взрывы малой мощности.

Напомним, американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям, заявил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли

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