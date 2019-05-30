Звинувачення США про ядерні випробування в Росії не підтвердилися

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) не підтвердила твердження Пентагону, який звинуватив Росію в таємному проведенні ядерних випробувань. Міжнародна система моніторингу працює в стандартному режимі і не виявила "нічого незвичайного", повідомляє УНН з посиланням на The Guardian і DW.

У ОДВЗЯВ висловили впевненість в тому, що система моніторингу здатна виявляти ядерні випробування малої потужності, що проводяться в порушення договору.

Експерти підкреслили, що система, більше 300 станцій якої розгорнуто по всьому світу, працює ефективно.

У свою чергу, в Guardian відзначили, що в останньому щорічному звіті Держдепартаменту з контролю над озброєннями також не згадувалася, що Росія могла здійснювати атомні вибухи малої потужності.

Нагадаємо, американські агентства розвідки вважають, що Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям, заявив керівник військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі

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