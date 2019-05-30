Звинувачення США про ядерні випробування в Росії не підтвердилися

КИЇВ. 30 травня. УНН. Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) не підтвердила твердження Пентагону, який звинуватив Росію в таємному проведенні ядерних випробувань. Міжнародна система моніторингу працює в стандартному режимі і не виявила "нічого незвичайного", повідомляє УНН з посиланням на The Guardian і DW.