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Освобождение Роботино на Запорожье: какие возможности открываются для украинских защитников

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские защитники деоккупировали село Роботино Запорожской области. Благодаря этому наши подразделения продвигаются ко второй линии обороны оккупантов, тем самым открывая дорогу в город Токмак. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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“Дело в том, что Роботино – это очередной рубеж обороны врага. И таким образом у нас идет продвижение ко второй линии обороны. И для нас было важно на рубеже Вербовки и Роботино прорвать первую эту линию обороны, которая является наиболее тяжелой”, – сказал военный эксперт.

Он добавил, что Роботино расположено на Мелитопольском направлени, и освобождение этого села открывает нашим защитникам дорогу на Токмак.

“Такое освобождение открывает дорогу на Токмак. И чем дальше мы продвигаемся, тем меньше у нас линий обороны российских и сопротивления, которое может оказать российская армия. На сегодняшний день мы создали такую ситуацию, что российские захватчики вынуждены перебрасывать войска аж из Кременной (город в Луганской области) на Запорожскую область”, – отметил Жданов.

Также военный эксперт сообщил, что повторная оккупация села маловероятна, ведь оно уже находится не на переднем крае фронта.

“Можно сказать, что Роботино фактически уже в тылу, оно уже не на переднем крае. Напомню, что Генштаб не в режиме онлайн сообщает информацию. Раз есть сообщение, что Роботино окончательно освобождено, это означает, что мы уже провели зачистку, и все контратаки отбиты. И на сегодняшний день уже есть информация, что наши передовые подразделения находятся недалеко от села Новопрокоповка, а это село в нескольких километрах от села Роботино”, – проинформировал военный эксперт.

Напомним

Сегодня, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Роботино на южном фронте. Также она сообщила о движении украинских войск уже юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки.

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