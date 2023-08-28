Звільнення Роботиного на Запоріжжі: які можливості відкриваються для українських оборонців

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“Річ у тому, що Роботине – це черговий рубіж оборони ворога. І таким чином у нас йде просування до другої лінії оборони. І для нас було важливо на рубежі Вербовки та Роботиного прорвати першу цю лінію оборони, яка є найбільш важкою”, – сказав військовий експерт.

Він додав, що Роботине розташоване на Мелітопольському напрямку, і звільнення цього села відкриває нашим оборонцям дорогу на Токмак.

“Таке звільнення відкриває дорогу на Токмак. І чим далі ми просуваємося, тим менше у нас ліній оборони російських і опору, який може чинити російська армія. На сьогоднішній день ми створили таку ситуацію, що російські загарбники змушені перекидати війська аж з Кремінної (місто у Луганській області) на Запорізьку область”, – зазначив Жданов.

Також військовий експерт повідомив, що повторна окупація села малоймовірна, адже воно вже знаходиться не на передньому краї фронту.

“Можна сказати, що Роботине фактично вже в тилу, воно вже не на передньому краї. Нагадаю, що Генштаб не в режимі онлайн повідомляє інформацію. Раз є повідомлення, що Роботине остаточно звільнене, це означає, що ми вже провели зачистку, і всі контратаки відбиті. І на сьогоднішній день уже є інформація, що наші передові підрозділи знаходяться недалеко від села Новопрокопівка, а це село за кілька кілометрів від села Роботине”, – проінформував військовий експерт.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті. Також вона повідомила про рух українських військ уже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки.