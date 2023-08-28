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Звільнення Роботиного на Запоріжжі: які можливості відкриваються для українських оборонців

Звільнення Роботиного на Запоріжжі: які можливості відкриваються для українських оборонців

Київ • УНН

 • 1697389 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українські оборонці деокупували село Роботине Запорізької області. Завдяки цьому наші підрозділи просуваються до другої лінії оборони окупантів, тим самим відкриваючи дорогу до міста Токмак. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Цитата

“Річ у тому, що Роботине – це черговий рубіж оборони ворога. І таким чином у нас йде просування до другої лінії оборони. І для нас було важливо на рубежі Вербовки та Роботиного прорвати першу цю лінію оборони, яка є найбільш важкою”, – сказав військовий експерт.

Він додав, що Роботине розташоване на Мелітопольському напрямку, і звільнення цього села відкриває нашим оборонцям дорогу на Токмак.

“Таке звільнення відкриває дорогу на Токмак. І чим далі ми просуваємося, тим менше у нас ліній оборони російських і опору, який може чинити російська армія. На сьогоднішній день ми створили таку ситуацію, що російські загарбники змушені перекидати війська аж з Кремінної (місто у Луганській області) на Запорізьку область”, – зазначив Жданов.

Також військовий експерт повідомив, що повторна окупація села малоймовірна, адже воно вже знаходиться не на передньому краї фронту.

“Можна сказати, що Роботине фактично вже в тилу, воно вже не на передньому краї. Нагадаю, що Генштаб не в режимі онлайн повідомляє інформацію. Раз є повідомлення, що Роботине остаточно звільнене, це означає, що ми вже провели зачистку, і всі контратаки відбиті. І на сьогоднішній день уже є інформація, що наші передові підрозділи знаходяться недалеко від села Новопрокопівка, а це село за кілька кілометрів від села Роботине”, – проінформував військовий експерт.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті. Також вона повідомила про рух українських військ уже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки.

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