Освобожденный политзаключенный Карпюк посетил заседание Рады

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80950 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114013 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105779 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112475 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120689 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148788 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149042 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140519 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189023 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116764 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:47 • 127709 просмотра
Актуальное
Освобожденный политзаключенный Карпюк посетил заседание Рады

Освобожденный политзаключенный Карпюк посетил заседание Рады

Киев  •  УНН

 • 14759 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Николай Карпюк посетил заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщила народный депутат от фракции “Голос” Соломия Бобровская, сообщает корреспондент УНН.

"Это человек, который борется за нашу независимость и спокойный сон", - отметила Бобровская.

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Вместе с бывшим политзаключенным в парламент пришла его жена Елена, которая, по словам Бобровской, "терпеливо ждала его пять лет из российских тюрем и 4,5 года, когда муж отсидел за противостояния режиму Кучмы".

Народные избранники встретили супругов аплодисментами.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.

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