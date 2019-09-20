Освобожденный политзаключенный Карпюк посетил заседание Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Николай Карпюк посетил заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщила народный депутат от фракции “Голос” Соломия Бобровская, сообщает корреспондент УНН.
"Это человек, который борется за нашу независимость и спокойный сон", - отметила Бобровская.
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Вместе с бывшим политзаключенным в парламент пришла его жена Елена, которая, по словам Бобровской, "терпеливо ждала его пять лет из российских тюрем и 4,5 года, когда муж отсидел за противостояния режиму Кучмы".
Народные избранники встретили супругов аплодисментами.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.