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Звільнений політв'язень Карпюк відвідав засідання Ради

Звільнений політв'язень Карпюк відвідав засідання Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Звільнений з російської в'язниці політв'язень Микола Карпюк відвідав засідання Верховної Ради України. Про це повідомила народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська, повідомляє кореспондент УНН.

"Це людина, хто виборює нашу незалежність і спокійний сон", - зазначила Бобровська.

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Разом із колишнім політв'язнем до парламенту прийшла його дружина Олена, яка, за словами Бобровської, "терпляче чекала його п’ять років з російських тюрем й 4,5 роки тоді, коли людина відсиділа за протистояння режиму Кучми".

Народні обранці зустріли подружжя оплесками.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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