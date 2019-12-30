Освобождённая украинка рассказала, как ее держали в подвале в ОРДЛО

"Меня обвинили в шпионаже, предательстве родины, так называемой "ДНР". И бросили в подвал "МГБ". 30 дней мы там просидели, нас не раскрывали, без вести пропали мы", - сказала Марина Чуйкова.

Она добавила, что кормили их три раза в день и выводили в туалет.

"И наказание тоже было туалетом – если ты провинился, в туалет не выводят. Там, где я была в подвале – там три камеры. Если ты разговариваешь с соседними ребятами – они могут наказать", - рассказала Марина Чуйкова.

Она также сообщила, что потом она попала в Снежнянскую исправительную колонию, где было 11 политических удерживаемых. Десять человек забрали, а одна женщина осталась.

"Санитарно-гигиенические плохие условия. В камере находится разный контингент, и к нам относятся тоже плохо, потому что все в основном жены "ополченцев". Нас держали всех вместе. Убийцы, наркоманы, в основном, и мы. Но мы себя в обиду не давали", - добавила Марина Чуйкова.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.