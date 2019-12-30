Звільнена українка розповіла, як її тримали у підвалі в ОРДЛО

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнена під час обміну з ОРДЛО Марина Чуйкова розповіла, що її 30 днів тримали в підвалі так званого "Міністерства цивільної безпеки ДНР". Про це вона повідомила журналістам у понеділок, передає кореспондент УНН.