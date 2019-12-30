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Звільнена українка розповіла, як її тримали у підвалі в ОРДЛО

Звільнена українка розповіла, як її тримали у підвалі в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнена під час обміну з ОРДЛО Марина Чуйкова розповіла, що її 30 днів тримали в підвалі так званого "Міністерства цивільної безпеки ДНР". Про це вона повідомила журналістам у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Мене звинуватили в шпигунстві, зраді батьківщини, так званої "ДНР". І кинули в підвал "МГБ". 30 днів ми там просиділи, нас не розкривали, безвісти пропали ми", - сказала Марина Чуйкова.

Вона додала, що годували їх три рази в день і виводили в туалет.

"І покарання теж було туалетом - якщо ти провинився, в туалет не виводять. Там, де я була в підвалі - там три камери. Якщо ти розмовляєш з людьми по-сусыдству - вони можуть покарати", - розповіла Марина Чуйкова.

Вона також повідомила, що потім вона потрапила в Сніжнянську виправну колонію, де було 11 політичних утримуваних. Десять людей забрали, а одна жінка залишилася.

"Санітарно-гігієнічні погані умови. В камері знаходиться різний контингент, і до нас ставляться теж погано, тому що все в основному дружини "ополченців". Нас тримали всіх разом. Вбивці, наркомани, в основному, і ми. Але ми себе в образу не давали", - додала Марина Чуйкова.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулося 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував докладний список українців, які повернулися.

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