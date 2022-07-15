"Откуда на Украину готовилось нападение": в сети появилось видео подготовки вооруженных сил россии к вторжению
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В сети опубликовали видео подготовки вооруженных сил российской федерации к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", информирует УНН.
Детали
Как отмечается, на видео 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения вдв россии, которая вторглась в Украину утром 24 февраля 2022 года. Погрузка десанта осуществлялась на аэродроме Мозырь (д. большой боков, Гомельская область, беларусь).
В видео представлены кадры подготовки, полета, высадки и штурма аэропорта в Гостомеле (Киевская область) российскими военными. Также на грузовиках, вертолетах и тиграх есть узнаваемый знак "V", которым маркировалась техника из срф, которая нападала на Украину с территорию беларуси.
Дополнение
Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. русские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о военном положении в Луганской и Донецкой областях, а также о закрытии границ с россией и беларусью.